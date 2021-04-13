Карантин в Днепре продлили

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Карантин в Днепре продлилиhttps://racurs.ua/n153154-karantin-v-dnepre-prodlili.htmlРакурс
В Днепре продлили срок действия жесткого карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Теперь карантин будет действовать как минимум до 30 апреля:
- ученики 5−11 классов продолжат учиться в дистанционном формате. Детсады и младшая школа будут учиться в обычном режиме
- запрещена работа ночных клубов и организация массовых мероприятий;
- кафе, бары и рестораны работают до 00.00 при условии соблюдения санитарных норм. Такие заведения также могут работать на вынос и осуществлять доставку;
- льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10.00 до 15.00;
- местным учреждениям рекомендовано обеспечить возможность организации приоритетного обслуживания пожилых людей в период с 10.00 до 14.00.
Карантин в Днепре значительно усилили 25 марта.
Напомним, в Минздраве рассматривают возможность «карантинного компромисса» на Пасху.
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