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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Карантин в Днепре продлили

13 апр 2021, 08:12
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В Днепре продлили срок действия жесткого карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Теперь карантин будет действовать как минимум до 30 апреля:


  • ученики 5−11 классов продолжат учиться в дистанционном формате. Детсады и младшая школа будут учиться в обычном режиме
  • запрещена работа ночных клубов и организация массовых мероприятий;
  • кафе, бары и рестораны работают до 00.00 при условии соблюдения санитарных норм. Такие заведения также могут работать на вынос и осуществлять доставку;
  • льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10.00 до 15.00;
  • местным учреждениям рекомендовано обеспечить возможность организации приоритетного обслуживания пожилых людей в период с 10.00 до 14.00.

Карантин в Днепре значительно усилили 25 марта.

Напомним, в Минздраве рассматривают возможность «карантинного компромисса» на Пасху.

Источник: Ракурс


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