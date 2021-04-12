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Ракурс
13 апреля отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Фото: vm.edupressa.ru

13 апреля отмечают Всемирный день рок-н-ролла (ВИДЕО)

12 апр 2021, 22:11
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Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля.

В ночь с 12 на 13 апреля в 1954 году американский музыкант Билл Хейли представил сингл Rock Around The Clock. Эта композиция, перевод которой звучит как «рок круглые сутки», была первой песней в стиле рок-н-ролл и стала культовой в разных странах мира.

Поскольку под ритмы рок-н-ролла невозможно было устоять на месте, вскоре зародился одноименный танец. С появлением ответвлений в жанре рок-н-ролла зародились и разные танцевальные школы.

Православная церковь 13 апреля чтит память преподобного Ипатия Чудотворца. Этот святой славился чудесами исцеления и лечением слепых.


Именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Этот день в истории:

  • 1829 — английский парламент принял акт об эмансипации, благодаря которому католики получили свободу вероисповедания;
  • 1923 — в Лондоне торжественно открыли стадион «Уэмбли»;
  • 1928 — в Киеве презентовали фильм Александра Довженко «Звенигора»;
  • 1954 — советскому дипломату Владимиру Петрову предоставили политическое убежище в Австралии;
  • 1962 — группа The Beatles впервые выступила в Star Club;
  • 1970 — в космосе взорвался кислородный баллон на «Аполлоне-13».

Приметы на 13 апреля:

  • солнечный день — к теплому лету;
  • дождь утром — к мокрому лету;
  • вода в реке пенится — к дождю;
  • прозрачные облака — к обильному дождю.

Напомним, 12 апреля отмечали День работников ракетно-космической отрасли Украины.

Источник: Ракурс


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