13 апреля отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Фото: vm.edupressa.ru

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Ракурс

Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля.

В ночь с 12 на 13 апреля в 1954 году американский музыкант Билл Хейли представил сингл Rock Around The Clock. Эта композиция, перевод которой звучит как «рок круглые сутки», была первой песней в стиле рок-н-ролл и стала культовой в разных странах мира.

Поскольку под ритмы рок-н-ролла невозможно было устоять на месте, вскоре зародился одноименный танец. С появлением ответвлений в жанре рок-н-ролла зародились и разные танцевальные школы.

Православная церковь 13 апреля чтит память преподобного Ипатия Чудотворца. Этот святой славился чудесами исцеления и лечением слепых.

Именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Этот день в истории:

1829 — английский парламент принял акт об эмансипации, благодаря которому католики получили свободу вероисповедания;

1923 — в Лондоне торжественно открыли стадион «Уэмбли»;

1928 — в Киеве презентовали фильм Александра Довженко «Звенигора»;

1954 — советскому дипломату Владимиру Петрову предоставили политическое убежище в Австралии;

1962 — группа The Beatles впервые выступила в Star Club;

1970 — в космосе взорвался кислородный баллон на «Аполлоне-13».

Приметы на 13 апреля:

солнечный день — к теплому лету;

дождь утром — к мокрому лету;

вода в реке пенится — к дождю;

прозрачные облака — к обильному дождю.

Напомним, 12 апреля отмечали День работников ракетно-космической отрасли Украины.