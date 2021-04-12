13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. Фото: vm.edupressa.ru

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Всесвітній день рок-н-ролу відзначається щорічно 13 квітня.

У ніч із 12 на 13 квітня у 1954 році Білл Гейлі записав сингл Rock Around The Clock. Ця композиція, переклад якої звучить як «рок цілодобово», була першою піснею у стилі рок-н-рол і стала культовою в різних країнах світу.

Оскільки під ритми рок-н-ролу неможливо було встояти на місці, незабаром зародився однойменний танець. З появою відгалужень у жанрі рок-н-ролу зародилися й різні танцювальні школи.

Православна церква 13 квітня вшановує пам’ять преподобного Іпатія Чудотворця. Цей святий славився чудесами зцілення і лікуванням сліпих.

Іменини святкують Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

Цей день в історії:

1829 — англійський парламент прийняв акт про емансипацію, завдяки якому католики отримали свободу віросповідання;

1923 — в Лондоні урочисто відкрили стадіон «Уемблі»;

1928 — в Києві презентували фільм Олександра Довженко «Звенигора»;

1954 — радянському дипломату Володимиру Петрову надали політичний притулок в Австралії;

1962 — група The Beatles вперше виступила в Star Club;

1970 — в космосі вибухнув кисневий балон на «Аполлоні-13».

Прикмети на 13 квітня:

сонячний день — до теплого літа;

дощ вранці — до мокрого літа;

вода в річці піниться — до дощу;

прозорі хмари — до рясного дощу.

Нагадаємо, 12 квітня відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України.