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Ракурс
Смертність від коронавірусу у світі зростає, розповіли у ВООЗ

Смертність від коронавірусу у світі зростає — ВООЗ

12 кві 2021, 21:22
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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сьомий тиждень поспіль у світі зростає кількість заражень COVID-19.

Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається зростання летальних випадків від COVID-19, заявив на брифінгу голова ВООЗ Тедрос Габреісус.

У січні й лютому у світі спостерігалося зниження кількості випадків захворювання протягом шести тижнів поспіль. Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків захворювання протягом семи тижнів і зростання смертей протягом чотирьох тижнів, — сказав він.

За словами очільника ВООЗ, зростання захворюваності на коронавірус зараз спостерігається в країнах Азії та Близького Сходу.

І це не дивлячись на те, що на сьогодні у всьому світі зроблено 780 млн щеплень. Варто пам’ятати, що вакцини — життєво важливий і потужний інструмент, але не єдиний — підкреслив Габреісус.


Він зазначив, що потрібно дотримуватися соціального дистанціювання, а також проводити тестування і відстеження контактів.

Нагадаємо, в Україні оновили протокол лікування COVID-19. Медики зможуть призначати пацієнтам з критичним перебігом захворювання препарат тоцилізумаб.

Джерело: Ракурс


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