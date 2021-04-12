Смертность от коронавируса в мире растет – ВОЗ

https://racurs.ua/n153152-smertnost-ot-koronavirusa-v-mire-rastet-voz.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), седьмую неделю подряд в мире растет число заражений COVID-19.

Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

В январе и феврале в мире наблюдалось снижение количества случаев заболевания в течение шести недель подряд. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель и рост смертей в течение четырех недель, — сказал он.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в странах Азии и Ближнего Востока.

И это несмотря на то, что на сегодня во всем мире сделано 780 млн прививок. Стоит помнить, что вакцины — жизненно важный и мощный инструмент, но не единственный, — подчеркнул Габреисус.



Глава ВОЗ отметил, что нужно придерживаться социального дистанцирования, а также проводить тестирование и отслеживание контактов.

Напомним, в Украине обновили протокол лечения COVID-19. Медики смогут назначать пациентам с критическим течением заболевания препарат тоцилизумаб.