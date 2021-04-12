Кому нужно прививаться от коронавируса в первую очередь, рассказала эпидемиолог

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153141-komu-nujno-privivatsya-ot-koronavirusa-v-pervuu-ochered-rasskazala-epidemiolog.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако некоторым людям нужно сделать прививки в первую очередь.

В эту категорию, в частности, относят людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

По ее словам, противопоказания к вакцинации у таких людей минимальны.

Противопоказания минимальны. А те люди, которые имеют хронические заболевания, именно они в первую очередь должны сделать прививку, потому что если заболеют, рискуют погибнуть, — сказала Чумаченко.



Она добавила, что единственным противопоказанием к вакцинации от коронавируса является аллергия на компоненты вакцин. Если первая доза вызвала аллергическую реакцию, вводить вторую дозу не рекомендуется. Сейчас в Украине зарегистрировано 0,23% неблагоприятных случаев после иммунизации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины объяснило, как записаться на вакцинацию от коронавируса непосредственно на работе. Профильное ведомство также напомнило, что в настоящее время продолжается иммунизация от COVID-19 медиков, военных на фронте, священнослужителей, пожилых людей (80+) и социальных работников.