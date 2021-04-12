Порошенко сообщил, сколько получил от компании, управляющей «Рошеном»

Петр Порошенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n153140-poroshenko-soobschil-skolko-poluchil-ot-kompanii-upravlyauschey-roshenom.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне — народный депутат из «Евросолидарности», получил 152,4 млн грн дивидендов от деятельности компании Roshen, свою долю в которой он в 2016 году передал в управление траста Sequent Schweiz AG (прежнее название — Rothschild Trust Schweiz AG).

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии политика, опубликованное на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Этот документ датирован 9 апреля. В нем отмечается, что Порошенко получил дивиденды от Sequent Schweiz AG 31 марта.

Также Порошенко указал в декларации, что получил более 610 тыс. грн как проценты по вкладам в Международном инвестиционном банке (МИБ).

В представленной ранее Порошенко декларации 2020 года указывалось, что он получил 222 млн грн доходов, из них более полумиллиона он заработал в парламенте, а 7 млн ​​получил в качестве процентов по депозитам в МИБ.

Напомним, в декларации действующего президента Украины Владимира Зеленского отмечалось, что за 2020 год на его имя были зарегистрированы еще 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.