Порошенко повідомив, скільки отримав від компанії, яка керує «Рошеном»

Петро Порошенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n153140-poroshenko-povidomyv-skilky-otrymav-vid-kompaniyi-yaka-keruie-roshenom.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині — народний депутат із «Євросолідарності», отримав 152,4 млн грн дивідендів від діяльності компанії Roshen, свою частку у якій він у 2016 році передав в управління трасту Sequent Schweiz AG (колишня назва — Rothschild Trust Schweiz AG).

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані політика, оприлюднене на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Цей документ датований 9 квітня. У ньому зазначається, що Порошенко отримав дивіденди від Sequent Schweiz AG 31 березня.

Також Порошенко вказав у декларації, що отримав понад 610 тис. грн як відсотки за вкладами в Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

У поданій раніше Порошенком декларації за 2020 рік вказувалося, що він отримав 222 млн грн доходів, з них понад півмільйона він заробив у парламенті, а 7 млн отримав як проценти за депозитами в МІБ.

Нагадаємо, у декларації чинного президента України Володимира Зеленського зазначалося, що за 2020 рік на його ім’я були зареєстровані ще 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.