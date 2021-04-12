Данець. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153139-ce-hayp-krykliy-vlashtuvav-perepalku-z-dancem-scho-pomyv-vikna-potyagu-foto.html

Ракурс

«Укрзалізниця» опинилася в епіцентрі скандалу після того, як брудні вікна помив данець Йоганнес Вамберг Андерсен, який подорожував у потязі. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав цей вчинок хайпом.

У соцмережах Криклія засудили. Про це стало відомо зі сторінки міністра в Facebook.

Повідомляється, що в коментарі під публікацією міністр інфраструктури опублікував нове фото, на якому Йоганнес Вамберг Андерсен стоїть на пероні вокзалу зі шваброю в руках і його при цьому знімали журналісти.





На цю заяву відповів сам Андерсен. Він заявив, що за ним стежили та надіслали знімальну групу. До журналістів підійшла «офіційна особа» й почала вимагати припинити знімати. Щодо звинувачень у хайпі, то Йоганнес Вамберг Андерсен зазначив, що ніхто й не казав, що всі потяги в Україні брудні.

Справа не в хайпі, а в байдужому ставленні до пасажирів… Бруд у вагонах, так і зовні, некомфортабельні поїзди, повільні потяги, рідкісні поїзди, смердючі приміські електрички, на яких люди щодня змушені добиратися. Усе набагато гірше, ніж у всіх великих країнах, що межують з Україною. А ви про хайп якийсь. Вам не соромно?, — написав він.

Користувачі соцмереж обурилися діями міністра й заявили, що він замість того, аби розв’язувати проблему, «строчить в’їдливі коментарі».









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасажир потяга «Укрзалізниці» данець Йоханес Вамберг Андерсен нещодавно спробував самотужки помити вікно одного з вагонів потяга «Укрзалізниці», помітивши, що воно брудне.