За крадіжку ананаса та ікри чоловік на Волині отримав майже п'ять років тюрми. Фото: https://voi.com.ua/news/

https://racurs.ua/ua/n153138-za-kradijku-ananasa-ta-ikry-cholovik-na-volyni-otrymav-mayje-p-yat-rokiv-turmy.html

Ракурс

На Волині чоловіка судили за крадіжку ананаса та банки ікри.

Крадіжка сталася 6 січня 2019 року на ринку в Нововолинську. Вирок у справі виніс Нововолинський міський суд Волинської області.

Спочатку чоловік викрав з торгівельної полиці ананас та втік. Вартість збитків — 106 грн. Через 40 хвилин він здійснив ще одну крадіжку — викрав банку червоної ікри, вартість якої становила 146 грн.



У суді грабіжник свою вину не заперечував, просив суворо не карати. Однак суд, врахувавши неодноразову судимість чоловіка, призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та дев’ять місяців.