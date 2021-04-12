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За крадіжку ананаса та ікри чоловік на Волині отримав майже п'ять років тюрми. Фото: https://voi.com.ua/news/

За крадіжку ананаса та ікри чоловік на Волині отримав майже п’ять років тюрми

12 кві 2021, 16:36
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На Волині чоловіка судили за крадіжку ананаса та банки ікри.


Крадіжка сталася 6 січня 2019 року на ринку в Нововолинську. Вирок у справі виніс Нововолинський міський суд Волинської області.

Спочатку чоловік викрав з торгівельної полиці ананас та втік. Вартість збитків — 106 грн. Через 40 хвилин він здійснив ще одну крадіжку — викрав банку червоної ікри, вартість якої становила 146 грн.

У суді грабіжник свою вину не заперечував, просив суворо не карати. Однак суд, врахувавши неодноразову судимість чоловіка, призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та дев’ять місяців.

Джерело: Ракурс


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