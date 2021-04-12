Путін грає в слабака — політолог про шантаж президента РФ

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Військові приготування Росії довкола Україна та войовнича риторика Москви — це тільки геополітична гра Володимира Путіна. Президент Росії усвідомлює всі небезпеки великомасштабної війни, а в Україні він шантажує світ.

Таку думку висловив російський політолог Володимир Піонтковський для УП. Він вважає, що для Путіна набагато важливіше думка різних груп оточення і силовиків, які можуть загрожувати його влади, а не масова російська свідомість.

У будь-якому випадку, ця війна не буде сприйматися російським суспільством. Неминучі втрати вкрай негативно позначаться на російській владі і її стійкості. Зараз ще з’явився такий образ: Путін грає в слабака — коли два автомобіліста спрямовуються назустріч один одному. Слабак повинен поступитися, — розповів Піонтковський.

Політолог переконаний, що Путін хоче досягти шантажем поступок від України на Донбасі. Від України він хоче того, чого домагався з лютого 2015 року за допомогою проекту ОРДЛО і мінськими угодами.

Москва хоче, аби Київ змінив законодавство, Конституцію, легалізував в правовому полі ОРДЛО з двома армійськими корпусами, з російськими спецслужбами. Але в цьому йому вже відмовлено. І український «слабак», і американський «слабак» абсолютно чітко це показали, — стверджує політолог.

В Україні, на його думку, змінилася позиція Зеленського, який відмовився йти на поступки. Раніше голова його офісу Андрій Єрмак підписував один за іншим протоколи (спочатку з Сурковим, потім з Козаком), де Україна брала на себе односторонні зобов’язання, але тепер ситуація змінилася.

Щодо впливу повномасштабної війни проти України на Росію, то в політолога є сумніви у масових протестах росіян. Піонтковський вважає, що в Росії не буде «кримнашистського» ентузіазму, як у 2014 році, а з наростанням втрат невдоволення буде зростати.

Реально в стані війни Путіну всередині країни будуть загрожувати не масові виступи, а силовий переворот всередині бункера, — розповів політолог.

Нагадаємо, у Держдепі США попередили Кремль про наслідки вторгнення в Україну.