В Україні можуть ввести мораторій на перевірки під час карантину, фото: Харківська ОДА

https://racurs.ua/ua/n153135-moratoriy-na-perevirky-pid-chas-karantynu-i-zvilnennya-vid-iesv-zareiestrovano-zakonoproekt.html

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5346 від 7 квітня 2021 року направлений на підтримку бізнесу під час локдауну.

Законопроект передбачає заборону на проведення планових перевірок суб'єктів господарювання органами державного нагляду на час дії карантину, встановленого Кабміном на всій території України.

При цьому депутати пропонують прибрати всі винятки щодо планових перевірок під час карантину, які містяться в Законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Також депутати пропонують дозволити в 2021 році, як і в минулому, органам місцевого самоврядування змінювати ставки місцевих податків.

Крім того, законопроектом пропонується звільнити від сплати єдиного соціального внеску підприємців, діяльність яких була заборонена під час карантину. Використовувати таку пільгу підприємці зможуть в тому випадку, якщо їх діяльність була заборонена більш, ніж на сім днів у звітному періоді.