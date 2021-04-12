В Украине могут ввести мораторий на проверки во время карантина, фото: Харьковская ОГА

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Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5346 от 7 апреля 2021 года, направленный на поддержку бизнеса во время локдауна.

Законопроект предусматривает запрет на проведение плановых проверок субьектов хозяйствования органами государственного надзора на время действия карантина, установленного Кабмином на всей территории Украины.

При этом депутаты предлагают убрать все исключения касательно плановых проверок во время карантина, которые содержаться в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Также депутаты предлагают разрешить в 2021 году, как и в прошлом, органам местного самоуправления менять ставки местных налогов.

Кроме того, законопроектом предлагается освободить от оплаты единого социального взноса предпринимателей, деятельность которых была запрещена во время карантина. Использовать такую льготу предприниматели смогут в том случае, если их деятельность была запрещена более, чем на семи дней в отчетном периоде.