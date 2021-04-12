Путин играет в слабака — политолог о шантаже президента РФ

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Военные приготовления России вокруг Украины и воинственная риторика Москвы — это только геополитическая игра Владимира Путина. Президент России осознает все опасности крупномасштабной войны, а в Украине он шантажирует мир.

Такое мнение высказал российский политолог Владимир Пионтковский для УП. Он считает, что для Путина гораздо важнее мнение различных групп окружения и силовиков, которые могут угрожать его власти, а не массовое российское сознание.

В любом случае, эта война не будет восприниматься российским обществом. Неизбежные потери крайне негативно скажутся на российской власти и ее устойчивости. Сейчас еще появился такой образ: Путин играет в слабака — когда два автомобилиста устремляются навстречу друг другу. Слабак должен уступить, — рассказал Пионтковский.

Политолог убежден, что Путин хочет достичь с помощью шантажа уступок от Украины на Донбассе. От Украины он хочет того, чего добивался с февраля 2015 года с помощью проекта ОРДЛО и минских соглашений.

Москва хочет, чтобы Киев изменил законодательство, Конституцию, легализовал в правовом поле ОРДЛО с двумя армейскими корпусами, с российскими спецслужбами. Но в этом ему уже отказано. И украинский «слабак», и американский «слабак» совершенно четко это показали, — утверждает политолог.

В Украине, по его мнению, изменилась позиция Зеленского, который отказался идти на уступки. Ранее глава его офиса Андрей Ермак подписывал один за другим протоколы (сначала с Сурковым, затем с Козаком), в которых Украина брала на себя односторонние обязательства, но теперь ситуация изменилась.

Что касается влияния полномасштабной войны против Украины на Россию, то политолог сомневается в возможности массовых протестов россиян. Пионтковский считает, что в России не будет «кримнашистского» энтузиазма, как в 2014 году, а с нарастанием потерь недовольство будет расти.

Реально в состоянии войны Путину внутри страны будут угрожать не массовые выступления, а силовой переворот внутри бункера, —- рассказал политолог.

Напомним, в Госдепе США предупредили Кремль о последствиях вторжения в Украину.