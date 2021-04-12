За кражу ананаса и икры мужчина на Волыни получил почти пять лет тюрьмы. Фото: https://voi.com.ua/news/

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Ракурс

В Волынской области мужчину судили за кражу ананаса и банки икры.

Кража произошла 6 января 2019 года на рынке в Нововолынске. Приговор по делу вынес Нововолынский городской суд Волынской области.

Сначала мужчина украл из торговой полке ананас и скрылся. Стоимость ущерба — 106 грн. Через 40 минут он совершил еще одну кражу — украл банку красной икры, стоимость которой составляла 146 грн.

В суде мужчина признал свою вину, просил строго не наказывать. Однако суд, учитывая неоднократную судимость мужчины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев.