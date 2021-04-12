Датчанин. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153139-eto-hayp-krikliy-ustroil-perepalku-s-datchaninom-pomyvshim-okno-poezda-foto.html

Ракурс

«Укрзализныця» оказалась в эпицентре скандала после того, как грязные окна помыл датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, который путешествовал в поезде. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал этот поступок хайпом.

В соцсетях Криклия осудили. Об этом стало известно со страницы министра в Facebook.



Сообщается, что в комментарии под публикацией министр инфраструктуры опубликовал новое фото, на котором Иоганнес Вамберг Андерсен стоит на перроне вокзала со шваброй в руках и его при этом снимали журналисты.

На это заявление ответил сам Андерсен. Он заявил, что за ним следили и прислали съемочную группу. К журналистам подошло «официальное лицо» и потребовало прекратить снимать. Насчет обвинений в хайпе, Иоганнес Вамберг Андерсен отметил, что никто и не говорил, что все поезда в Украине грязные.

Дело не в хайпе, а в равнодушном отношении к пассажирам… Грязь в вагонах, так и снаружи, некомфортабельные поезда, медленные поезда, редкие поезда, вонючие пригородные электрички, на которых люди ежедневно вынуждены добираться. Все гораздо хуже, чем во всех крупных странах, граничащих с Украиной. А вы о хайпе каком-то. Вам не стыдно?, — написал он.

Пользователи соцсетей возмутились действиями министра и заявили, что он вместо того, чтобы решать проблему, «строчит язвительные комментарии».



Напомним, ранее мы сообщали, что пассажир поезда «Укрзализныци» датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен недавно попытался самостоятельно помыть окно одного из вагонов поезда «Укрзализныци», заметив, что оно грязное.