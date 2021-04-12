Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Датчанин. Фото: BBC

Это хайп — Криклий устроил перепалку с датчанином, помывшим окно поезда (ФОТО)

12 апр 2021, 16:38
999

«Укрзализныця» оказалась в эпицентре скандала после того, как грязные окна помыл датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, который путешествовал в поезде. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал этот поступок хайпом.

В соцсетях Криклия осудили. Об этом стало известно со страницы министра в Facebook.

Пост Криклия. Фото: FacebookСообщается, что в комментарии под публикацией министр инфраструктуры опубликовал новое фото, на котором Иоганнес Вамберг Андерсен стоит на перроне вокзала со шваброй в руках и его при этом снимали журналисты.

Пост датчанина. Фото: FacebookНа это заявление ответил сам Андерсен. Он заявил, что за ним следили и прислали съемочную группу. К журналистам подошло «официальное лицо» и потребовало прекратить снимать. Насчет обвинений в хайпе, Иоганнес Вамберг Андерсен отметил, что никто и не говорил, что все поезда в Украине грязные.


Дело не в хайпе, а в равнодушном отношении к пассажирам… Грязь в вагонах, так и снаружи, некомфортабельные поезда, медленные поезда, редкие поезда, вонючие пригородные электрички, на которых люди ежедневно вынуждены добираться. Все гораздо хуже, чем во всех крупных странах, граничащих с Украиной. А вы о хайпе каком-то. Вам не стыдно?, — написал он.

Пользователи соцсетей возмутились действиями министра и заявили, что он вместо того, чтобы решать проблему, «строчит язвительные комментарии».

Реакция соцсетей. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что пассажир поезда «Укрзализныци» датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен недавно попытался самостоятельно помыть окно одного из вагонов поезда «Укрзализныци», заметив, что оно грязное.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров