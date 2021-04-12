Кому потрібно щепитися від коронавірусу в першу чергу, розповіла епідеміолог

Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153141-komu-potribno-schepytysya-vid-koronavirusu-v-pershu-chergu-rozpovila-epidemiolog.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується, однак деяким людям потрібно зробити щеплення в першу чергу.

До цієї категорії, зокрема, відносять людей із хронічними захворюваннями. Про це повідомила завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

За її словами, протипоказання до вакцинації в таких людей мінімальні.

Протипоказання мінімальні. А ті люди, які мають хронічні захворювання, саме вони в першу чергу повинні зробити щеплення, тому що якщо захворіють, ризикують загинути, — сказала Чумаченко.



Вона додала, що єдиним протипоказанням до вакцинації від коронавірусу є алергія на компоненти вакцин. Якщо перша доза викликала алергічну реакцію, вводити другу дозу не рекомендується. Наразі в Україні зареєстровано 0,23% несприятливих випадків після імунізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України пояснило, як записатися на вакцинацію від коронавірусу безпосередньо на роботі. Профільне відомство також нагадало, що нині триває імунізація від COVID-19 медиків, військових на фронті, священнослужителів, літніх людей (80+) та соціальних працівників.