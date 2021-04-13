Карантин у Дніпрі продовжили

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n153154-karantyn-u-dnipri-prodovjyly.html

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У Дніпрі продовжили термін дії жорсткого карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Про це повідомляє прес-служба міськради Дніпра.

Тепер карантин діятиме щонайменше до 30 квітня:

учні 5−11 класів продовжать навчатися в дистанційному форматі. Дитсадки та молодша школа навчатимуться в звичайному режимі;

заборонена робота нічних клубів і організація масових заходів;

кафе, бари та ресторани працюють до 00.00 за умови дотримання санітарних норм. Такі заклади також можуть працювати на винос і здійснювати доставку;

пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10.00 до 15.00;

місцевим установам рекомендовано забезпечити можливість організації пріоритетного обслуговування літніх людей у період з 10.00 до 14.00.

Карантинні обмеження у Дніпрі значно посилили 25 березня.

Нагадаємо, у МОЗ розглядають можливість «карантинного компромісу» на Великдень.