Євросоюз та G7 закликали Росію припинити військові провокації

Агресія Росії триває, фото: «ДонПресс»

https://racurs.ua/ua/n153155-ievrosouz-ta-g7-zaklykaly-rosiu-prypynyty-viyskovi-provokaciyi.html

Ракурс

Міністри закордонних справ так званої «Великої сімки» (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США), а також Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель глибоко стурбовані нарощуванням російських військових сил біля кордонів та в незаконно анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

У цій заяві Росію закликають зупинити масштабне переміщення військ на кордони, зупинити військову провокацію та вжити негайні заходи для деескалації напруги.

Ці широкомасштабні пересування військ, без належного попередження, є погрозливою та дестабілізуючою діяльністю, — наголошується в заяві.



Також у заяві підтверджується непохитна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, також підтримка «стриманої позиції України».

Нагадаємо, журналісти британського телеканалу Sky News нещодавно зафільмували військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною — під Воронежем.