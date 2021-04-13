Ермак предлагает разместить в Украине американские ракетные комплексы Patriot

https://racurs.ua/n153157-ermak-predlagaet-razmestit-v-ukraine-amerikanskie-raketnye-kompleksy-patriot.html

Ракурс

На фоне военной угрозы России и агрессивного скопления войск РФ у границ с Украиной Киев предложил Соединенным Штатам разместить зенитно-ракетные комплексы американского производства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил такую ​​идею в комментарии журналу Time. Речь идет о размещении в Украине ЗРК Patriot («Пэтриот»). Он считает, что таким образом улучшится защита не только Украины, но и всего Запада.

Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. При этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть и здесь, — рассказал глава офиса Зеленского.

Ранее в украинском МИДе предполагали, что поставки оружия будет продолжаться и при президенте Джо Байдене.

ЗРК Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников. Пока эти комплексы США размещают в Польше. Варшава купила ЗРК самой современной конфигурации — аналогичной той, что находится на вооружении армии США. О контракте на 6,7 млрд евро стало известно в 2017 году во время визита Дональда Трампа в Варшаву.

Польша приобрела восемь комплексов «Пэтриот».

«Ракурс» ранее сообщал, что в совместном заявлении глав МИД стран ЕС Россию призывают остановить масштабное перемещение войск на границы, остановить военную провокацию и принять немедленные меры для деэскалации напряжения.