В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зафиксировали 11 тыс. 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 7,8 тыс. случаев инфицирования.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 501 ребенок и 366 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

Киеве — 1 тыс. 503;

Харьковской области — 904;

Львовской области — 838;

Киевской области — 818;

Одесской области — 795.

За минувшие сутки госпитализировали 2 тыс. 334 пациента. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют около 405 тыс. человек.

Умерли за сутки 457 человек, выздоровели — 14 тыс. 19 человек.

За сутки проведены 83 тыс. 975 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 872 тыс. 785 человек;

выздоровели 1 млн 430 тыс. 234 человек;

умерли 37 тыс. 758 больных.

Также за минувшие сутки проведены 10 тыс. 135 прививок от COVID-19. За все время кампании вакцинации населения в Украине первую из двух необходимых доз вакцины получили 388 тыс. 399 человек, две дозы (т. е. завершили вакцинацию) — пять человек.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно объяснил, почему настаивает на срочном введении в Украине общенационального локдауна.