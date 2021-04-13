Коронавирус в Украине — количество новых случаев значительно возросло (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153156-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-znachitelno-vozroslo-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зафиксировали 11 тыс. 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 7,8 тыс. случаев инфицирования.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что среди новых случаев заболевания 501 ребенок и 366 медработников.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:
- Киеве — 1 тыс. 503;
- Харьковской области — 904;
- Львовской области — 838;
- Киевской области — 818;
- Одесской области — 795.
За минувшие сутки госпитализировали 2 тыс. 334 пациента. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют около 405 тыс. человек.
Умерли за сутки 457 человек, выздоровели — 14 тыс. 19 человек.
За сутки проведены 83 тыс. 975 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 872 тыс. 785 человек;
- выздоровели 1 млн 430 тыс. 234 человек;
- умерли 37 тыс. 758 больных.
Также за минувшие сутки проведены 10 тыс. 135 прививок от COVID-19. За все время кампании вакцинации населения в Украине первую из двух необходимых доз вакцины получили 388 тыс. 399 человек, две дозы (т. е. завершили вакцинацию) — пять человек.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно объяснил, почему настаивает на срочном введении в Украине общенационального локдауна.