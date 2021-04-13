Коронавірус в Україні — нових випадків значно побільшало (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153156-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-znachno-pobilshalo-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 12 квітня, в Україні зафіксовано 11 тис. 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 7,8 тис. випадків інфікування.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання 501 дитина та 366 медпрацівників.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:
- Києві — 1 тис. 503;
- Харківській області — 904;
- Львівській області — 838;
- Київській області — 818;
- Одеській області — 795.
За минулу добу госпіталізували 2 тис. 334 пацієнти. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють близько 405 тис. осіб.
Померли за добу 457 осіб, одужали — 14 тис. 19 осіб.
За добу здійснено 83 тис. 975 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 872 тис. 785 осіб;
- одужали 1 млн 430 тис. 234 осіб;
- померли 37 тис. 758 хворих.
Також за минулу добу здійснено 10 тис. 135 щеплень від COVID-19. За весь час кампанії вакцинації населення в Україні першу з двох необхідних доз вакцини отримали 388 тис. 399 осіб, дві дози (тобто завершили вакцинацію) — п’ять осіб.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно пояснив, чому наполягає на терміновому запровадженні в Україні загальнонаціонального локдауну.