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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Коронавірус в Україні — нових випадків значно побільшало (ІНФОГРАФІКА)

13 кві 2021, 09:28
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 12 квітня, в Україні зафіксовано 11 тис. 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 7,8 тис. випадків інфікування.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 501 дитина та 366 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

  • Києві — 1 тис. 503;
  • Харківській області — 904;
  • Львівській області — 838;
  • Київській області — 818;
  • Одеській області — 795.

За минулу добу госпіталізували 2 тис. 334 пацієнти. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють близько 405 тис. осіб.

Померли за добу 457 осіб, одужали — 14 тис. 19 осіб.

За добу здійснено 83 тис. 975 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 872 тис. 785 осіб;
  • одужали 1 млн 430 тис. 234 осіб;
  • померли 37 тис. 758 хворих.

Також за минулу добу здійснено 10 тис. 135 щеплень від COVID-19. За весь час кампанії вакцинації населення в Україні першу з двох необхідних доз вакцини отримали 388 тис. 399 осіб, дві дози (тобто завершили вакцинацію) — п’ять осіб.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно пояснив, чому наполягає на терміновому запровадженні в Україні загальнонаціонального локдауну.

Джерело: Ракурс


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