Єрмак пропонує розмістити в Україні американські ракетні комплекси Patriot, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n153157-iermak-proponuie-rozmistyty-v-ukrayini-amerykanski-raketni-kompleksy-patriot.html

Ракурс

На тлі військової загрози Росії та агресивного скупчення військ РФ біля кордонів з Україною Київ запропонував Сполученим Штатам розмістити зенітно-ракетні комплекси американського виробництва.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував таку ідею в коментарі журналу Time. Йдеться про розміщення в Україні ЗРК Patriot («Петріот»). Він вважає, що в такий спосіб поліпшиться захист не тільки України, а і всього Заходу.

Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. При цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут, — розповів очільник офісу Зеленського.

Раніше в українському МЗС припускали, що постачання зброї буде продовжуватися і при президенті Джо Байдені.

ЗРК Patriot — американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників. Наразі ці комплекси США розміщують в Польщі. Варшава купила ЗРК в найсучаснішій конфігурації — аналогічною тієї, що перебуває на озброєнні армії США. Про контракт на 6,7 млрд євро стало відомо у 2017 році під час візиту Дональда Трампа у Варшаву.

Польща придбала вісім комплексів «Петріот».

«Ракурс» раніше повідомляв, що у спільній заяві очільників МЗС країн ЄС Росію закликають зупинити масштабне переміщення військ на кордони, зупинити військову провокацію та вжити негайні заходи для деескалації напруги.