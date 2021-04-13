Без денег МВФ правительству придется урезать госбюджет. Фото: RT

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Деньги Международного валютного фонда позволят Украине легче пережить 2021 год и стать на путь экономического роста.

Однако без этого финансирования будут проблемы, потому что в этом году Украина вынуждена отдать 600 млрд грн долга, из них 150 млрд грн — проценты. Вопрос уплаты долга за март закрыли, следующий месяц выплат — сентябрь. Кроме того, Украина находится в зоне дефицита госбюджета. Об этом 13 апреля советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил в интервью «РБК-Украина».

Если бы в прошлом году экономика не упала и в мире была нормальная ситуация, можно было бы настаивать, что дефицит госбюджета высоковат как для бедной страны. А в этом году он планируется около 5% ВВП, — заявил он.

По словам Устенко, до июля власть должна быть полностью сделать все, что предусмотрено программой сотрудничества с МВФ — ВРУ примет изменения в законодательство для повышения независимости Нацбанка и другие законопроекты, необходимые для кредита. В случае провала этих планов придется начинать подготовку к пересмотру бюджета.

При этом на Банковой отмечают, что не могут пойти на снижение дефицита, поскольку это будет означать убрать сильный импульс для развития экономики. Чиновники соглашаются, что финансировать дефицит госбюджета без программы с МВФ можно, но это очень сложно. При этом у Зеленского не хотят повторения ситуации 2019 года, когда Украина вышла на внешние рынки заимствования капитала и выпустила евробонды на 9,8% годовых в евро.

Напомним, в конце марта глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что дискуссии относительно первого пересмотра программы stand by все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предусмотреть сроки решения которых сегодня трудно.