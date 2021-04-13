Смертоносность британского коронавируса опровергли ученые

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153178-smertonosnost-britanskogo-koronavirusa-oprovergli-uchenye.html

Ракурс

Британский штамм коронавируса оказался не таким опасным, как считалось ранее. Несмотря на подтвержденную повышенную заразность этого штамма коронавируса, он не усугубляет течение коронавирусной болезни.

Доля смертей среди больных «обычным» коронавирусом и британским штаммом была приблизительно одинаковой. Об этом сообщают сразу два научных исследования.

В исследовании The Lancet Infectouse Diseases ученые собрали пробы у 341 пациента двух больниц в Лондоне с 9 ноября по 20 декабря. Они расшифровали геномы выделенного вируса и установили, что у 58% пациентов был британский штамм коронавируса. Затем они проверили связь между этим видом вируса, тяжестью болезни и вероятностью смерти.

Британский штамм коронавируса впервые зафиксировали в английском графстве Кент в сентябре 2020 года. К Новому году он распространился по всей стране и далее по миру. Сейчас эта линия коронавируса доминирует во многих странах, что связывают с увеличившейся летальностью и заражаемостью.

Первые исследования предполагали, что он может быть более стойким к вакцинам, однако доступные вакцины действуют против него примерно так же, как и против китайского штамма.

Доля смертей в группах с британским штаммом коронавируса и оригинальным штаммом была сопоставимой — 16% и 17% соответственно. Тяжесть симптомов также наблюдалась примерно одинаковая, хотя больным британским штаммом чаще нужна была кислородная поддержка.

Исследователи проанализировали данные 36 тыс. 920 больных, которые с 28 сентября по 27 декабря сообщали о своем состоянии и местонахождении. Авторы сопоставили информацию о симптомах с географией, временем распространения и частотой случаев британского штамма коронавируса и не нашли никакой связи.

Кроме того, анализ не показал наличия связи между числом пациентов с британским штаммом и уровнем повторного заражения. При этом вирусная нагрузка у них была повышена.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский вариант коронавируса поражает всю семью, если есть хотя бы один инфицированный. Клиника COVID-19, вызванная мутантным вариантом коронавируса B.1.1.7, заметно разнится от «дикого» штамма SARS-CoV-2 — первоначального варианта вируса.