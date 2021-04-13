Смертоносність британського коронавірусу спростували вчені

Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153178-smertonosnist-brytanskogo-koronavirusu-sprostuvaly-vcheni.html

Ракурс

Британський штам коронавірусу виявився не таким небезпечним, як вважалося раніше. Попри підтверджену підвищену заразність цього штаму коронавірусу, він не ускладнює перебіг коронавірусної хвороби.

Частка смертей серед хворих «звичайним» коронавірусом і британським штамом була приблизно однаковою. Про це повідомляють одразу два наукових дослідження.

У дослідженні The Lancet Infectouse Diseases вчені зібрали проби в 341 пацієнта двох лікарень у Лондоні з 9 листопада по 20 грудня. Вони розшифрували геноми виділеного вірусу і встановили, що у 58% пацієнтів був британський штам коронавірусу. Потім вони перевірили зв’язок між цим різновидом вірусу, тяжкістю хвороби і ймовірністю смерті.

Британський штам коронавірусу вперше зафіксували в англійському графстві Кент у вересні 2020 року. До Нового року він поширився по всій країні й далі по світу. Зараз ця лінія коронавірусу домінує в багатьох країнах, що пов’язують зі збільшеною летальністю й заражуваністю.

Перші дослідження припускали, що він може бути стійкішим до вакцин, проте доступні вакцини діють проти нього приблизно так само, як і проти китайського штаму.

Частка смертей у групах із британським штамом коронавірусу й оригінальним штамом була порівняно однаковою — 16% і 17% відповідно. Тяжкість симптомів також спостерігалася приблизно однакова, хоча хворим британським штамом частіше потрібна була киснева підтримка.

Дослідники проаналізували дані 36 тис. 920 хворих, які з 28 вересня по 27 грудня повідомляли про свій стан і місцеперебування. Автори зіставили інформацію про симптоми з географією, часом поширення й частотою випадків британського штаму коронавірусу й не знайшли жодного зв’язку.

Крім того, аналіз не показав наявності зв’язку між числом пацієнтів із британським штамом і рівнем повторного зараження. Водночас вірусне навантаження в них було підвищеним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський варіант коронавірусу вражає всю родину, якщо є хоча б один інфікований. Клініка COVID-19, викликана мутантним варіантом коронавірусу B.1.1.7, помітно різниться від «дикого» штаму SARS-CoV—2 — початкового варіанту вірусу.