Смертоносність британського коронавірусу спростували вчені

Смертоносність британського коронавірусу спростували вченіhttps://racurs.ua/ua/n153178-smertonosnist-brytanskogo-koronavirusu-sprostuvaly-vcheni.htmlРакурс
Британський штам коронавірусу виявився не таким небезпечним, як вважалося раніше. Попри підтверджену підвищену заразність цього штаму коронавірусу, він не ускладнює перебіг коронавірусної хвороби.
Частка смертей серед хворих «звичайним» коронавірусом і британським штамом була приблизно однаковою. Про це повідомляють одразу два наукових дослідження.
У дослідженні The Lancet Infectouse Diseases вчені зібрали проби в 341 пацієнта двох лікарень у Лондоні з 9 листопада по 20 грудня. Вони розшифрували геноми виділеного вірусу і встановили, що у 58% пацієнтів був британський штам коронавірусу. Потім вони перевірили зв’язок між цим різновидом вірусу, тяжкістю хвороби і ймовірністю смерті.
Британський штам коронавірусу вперше зафіксували в англійському графстві Кент у вересні 2020 року. До Нового року він поширився по всій країні й далі по світу. Зараз ця лінія коронавірусу домінує в багатьох країнах, що пов’язують зі збільшеною летальністю й заражуваністю.
Перші дослідження припускали, що він може бути стійкішим до вакцин, проте доступні вакцини діють проти нього приблизно так само, як і проти китайського штаму.
Частка смертей у групах із британським штамом коронавірусу й оригінальним штамом була порівняно однаковою — 16% і 17% відповідно. Тяжкість симптомів також спостерігалася приблизно однакова, хоча хворим британським штамом частіше потрібна була киснева підтримка.
Дослідники проаналізували дані 36 тис. 920 хворих, які з 28 вересня по 27 грудня повідомляли про свій стан і місцеперебування. Автори зіставили інформацію про симптоми з географією, часом поширення й частотою випадків британського штаму коронавірусу й не знайшли жодного зв’язку.
Крім того, аналіз не показав наявності зв’язку між числом пацієнтів із британським штамом і рівнем повторного зараження. Водночас вірусне навантаження в них було підвищеним.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський варіант коронавірусу вражає всю родину, якщо є хоча б один інфікований. Клініка COVID-19, викликана мутантним варіантом коронавірусу B.1.1.7, помітно різниться від «дикого» штаму SARS-CoV—2 — початкового варіанту вірусу.