Львов планирует ослабить карантин – детали. Фото: УП

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Карантин во Львове могут ослабить, если количество больных коронавирусом уменьшится или хотя бы не будет расти.

В течение следующих дней будем наблюдать за динамикой заболевания и госпитализаций. В четверг рассмотрим возможность возобновления работы промышленных рынков, летних террас и офлайн-обучения в начальной школе, — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он рассказал, что мобильные бригады в городе начинают вакцинировать работников стратегических предприятий, предприятий торговли и рынков, предприятий питания, банков и почтовых отделений. Сейчас прививки делают препаратом CoviShield производства AstraZeneca.

Знаю, что в соцсетях много разговоров о неэффективности или даже вредности этой вакцины. Но все эти заявления не являются подтвержденными и больше похожи на желание покритиковать или просто поспорить, — сказал мэр.

Садовый рассказал, что его мама недавно тоже вакцинировались этим препаратом.

Маме позвонил семейный врач и предложил получить вакцину. Прошло уже несколько недель после прививки, она себя чувствует прекрасно. Хотя в первый день после вакцинации немного болела голова. Медики говорят, что это нормально, — сказал мэр.



Как известно, из-за вспышки коронавируса Львов ушел на карантин 19 марта. В городе не работают рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры, школьников отправили на дистанционное обучение, а общественный транспорт курсирует в режиме специальных перевозок. Из-за нарушения карантина в городе уже закрыли ряд заведений.

Ранее мы сообщали, что в Днепре продлили срок действия жесткого карантина до 30 апреля из-за стремительного распространения коронавируса.