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Ракурс
Карантин. Фото: IStock

Карантинные зоны пересмотрит Минздрав — три региона «покраснеют» уже завтра (ИНФОГРАФИКА)

13 апр 2021, 10:51
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Карантин в Украине продолжает действовать в соответствии с уровнем эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Министерство здравоохранения обновило показатели регионов сегодня, 13 апреля.

В «красной» зоне остаются 12 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На грани попадания в «красную» зону остаются:

  • Донецкая область;
  • Полтавская область;
  • Черкасская область.

Они могут попасть в «красную» зону уже в ближайшее время, критическая ситуация в регионах наблюдается в течение трех суток.

Карантинное зонирование. Инфографика: МинздравВ этих регионах превышены сразу два показателя — количество новых случаев заражения коронавирусом и уровень госпитализаций. В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21,5% при норме 20%, уровень госпитализаций 75,5 при норме 60. В Полтавской области 20,3% и 80,0 соответственно. В Черкасской области — 25,0% и 91,8.

Сейчас в «красной» зоне находятся 12 областей, а именно Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.


В «оранжевой зоне» остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Еще три области «желтые» — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине стремительно распространяется. За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зафиксировано 11 тыс. 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда было зафиксировано 7,8 тыс. случаев инфицирования.

Источник: Ракурс


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