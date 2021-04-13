Карантин. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153163-karantinnye-zony-peresmotrit-minzdrav-tri-regiona-pokrasneut-uje-zavtra-infografika.html

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Карантин в Украине продолжает действовать в соответствии с уровнем эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Министерство здравоохранения обновило показатели регионов сегодня, 13 апреля.

В «красной» зоне остаются 12 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На грани попадания в «красную» зону остаются:

Донецкая область;

Полтавская область;

Черкасская область.

Они могут попасть в «красную» зону уже в ближайшее время, критическая ситуация в регионах наблюдается в течение трех суток.



В этих регионах превышены сразу два показателя — количество новых случаев заражения коронавирусом и уровень госпитализаций. В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21,5% при норме 20%, уровень госпитализаций 75,5 при норме 60. В Полтавской области 20,3% и 80,0 соответственно. В Черкасской области — 25,0% и 91,8.

Сейчас в «красной» зоне находятся 12 областей, а именно Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «оранжевой зоне» остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Еще три области «желтые» — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине стремительно распространяется. За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зафиксировано 11 тыс. 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда было зафиксировано 7,8 тыс. случаев инфицирования.