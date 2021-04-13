Карантин. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153163-karantynni-zony-pereglyane-moz-try-regiony-pochervoniut-vje-zavtra-infografika.html

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Карантин в Україні продовжує діяти відповідно до рівня епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило показники регіонів сьогодні, 13 квітня.

У «червоній» зоні залишаються 12 регіонів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

На межі потрапляння до «червоної» зони залишаються:

Донецька область;

Полтавська область;

Черкаська область.

Вони можуть потрапити до «червоної» зони вже найближчим часом, критична ситуація в регіонах спостерігається протягом трьох діб.





У цих регіонах перевищено одразу два показники — кількість нових випадків зараження коронавірусом та рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21,5% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 75,5 при нормі 60. У Полтавській області 20,3% і 80,0 відповідно. У Черкаській області — 25,0% і 91,8.

Зараз у «червоній» зоні перебувають 12 областей, а саме Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «помаранчевій зоні» залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Ще три області «жовті» — Закарпатська, Івано-Франківська й Херсонська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 12 квітня, в Україні зафіксовано 11 тис. 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 7,8 тис. випадків інфікування.