Китайську вакцину CoronaVac починають колоти українцям з 12 квітня

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Вакцинація від коронавірусу в Україні починається з 12 квітня і за допомогою препарату китайського виробництва CoronaVac.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Препаратом CoronaVac вакцинуватимуть маломобільні групи населення та осіб, які за ними наглядають; освітян, які працюватимуть на ЗНО; олімпійців та паралімпійців, які поїдуть на Ігри 2021 року; патрульних поліцейських.

Міністерство охорони здоров’я завершило перевірку лабораторного контролю вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Із сьогоднішнього дня починаємо процес щеплення саме цією вакциною, — заявив Степанов.

Нагадаємо, що ця вакцина перебувала на лабораторному контролі, її привезли в Україну в кінці березня. Київ отримав поки 215 тис. доз вакцини CoronaVac.

Раніше в Китаї підтвердили, що ефективність цієї вакцини не є достатньо високою. За словами прес-секретаря компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен, ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. Зараз він складає 14 днів. У компанії-виробнику зазначають, що саме вік людей, штами коронавірусу та інші фактори зіграли роль різниці в оцінці ефективності COVID-вакцин.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. До Києва доставили 215 тис. доз препарату і зараз він проходить перевірку перед відправленням до регіонів.