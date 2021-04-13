Україна отримала офіційну ноту від Молдови за викрадення Чауса. Фото: Фокус

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Міністерство закордонних справ Молдови звернулося із офіційним запитом щодо зняття дипломатичного імунітету з військового аташе посольства України у Кишиневі Сергія Сметанюка, бо нібито саме на його автомобілі вивезли в Україну викраденого екс-суддю Миколу Чауса.

Молдовське дипломатичне відомство 9 квітня направило послу України Марку Шевченку ноту з відповідним проханням. Також Молдова просить надати згоду на обшук автомашини Сметанюка, бо слідство вважає, що вивозили Чауса на машині військового аташе. Про це 12 квітня повідомив у Facebook український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на повідомлення посольства України в Молдові на ім’я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За інформацією Бутусова, державний секретар Молодови Думітру Соколан заявляв, що протягом тижня президент Молдови Майя Санду намагалася переговорити з президентом Володимиром Зеленським, проте не змогла це зробити.

У Молдові складна ситуація, і проросійські сили намагаються дискредитувати нашого союзника Санду. І керівництво України зобов’язане зробити все можливе, щоб посприяти президенту Молдови, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 5 квітня міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що у справі колишнього судді Миколи Чауса затримали першого підозрюваного. Також правоохоронці встановили транспортні засоби, на яких пересувались ймовірні викрадачі.