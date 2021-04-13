«Оскар-2021» — стало відомо, хто вручатиме нагороди. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n153161-oskar-2021-stalo-vidomo-hto-vruchatyme-nagorody-foto.html

Ракурс

Ведучими церемонії вручення премії «Оскар-2021» стануть Бред Пітт і Зендая.

Імена знаменитостей, які будуть вручати нагороди переможцям премії, оголосила Американська кіноакадемія у своєму Instagram.

Також на «Оскарі-2021» з’являться Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун, Харрісон Форд та ін.

«Оскар» — американська кінопремія, створена у 1929 році й традиційно вручається діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів. Церемонія нагородження проводиться щорічно в Лос-Анджелесі, в театрі «Долбі», і транслюється в прямому ефірі в десятках країн світу.

93-а церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч з 25 на 26 квітня. Вона пройде в традиційному форматі, але через пандемію право на відвідування шоу отримають тільки номінанти, їхні гості та ведучі.

Раніше ми повідомляли, що церемонія вручення кінопремії «Оскар» у квітні, крім США, може пройти на майданчиках в Європі. Рішення додати два додаткові майданчики в Парижі та Лондоні для церемонії було прийнято після того, як організатори премії оголосили про очний формат заходу і заборону на участь через Zoom.