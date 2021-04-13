«Оскар-2021» — стало известно, кто будет вручать награды. Фото: Главком

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Ракурс

Ведущими церемонии вручения премии «Оскар-2021» станут Брэд Питт и Зендая.

Имена знаменитостей, которые будут вручать награды лауреатам премии, объявила Американская киноакадемия в своем Instagram.

Также на «Оскаре-2021» появятся Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд и др.

«Оскар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля. Она пройдет в традиционном формате, но из-за пандемии право на посещение шоу получат только номинанты, их гости и ведущие.

Ранее мы сообщали, что церемония вручения кинопремии «Оскар» в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе. Решение добавить две дополнительные площадки в Париже и Лондоне для церемонии было принято после того, как организаторы премии объявили об очном формате мероприятия и запрете на участие через Zoom.