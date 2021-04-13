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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Главком»
Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе — оккупанты сбрасывают гранаты с БПЛАhttps://racurs.ua/n153160-ukraina-poteryala-esche-odnogo-zaschitnika-na-donbasse-okkupanty-sbrasyvaut-granaty-s-bpla.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.
В районе населенного пункта Майорское от полученных ранений погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 13 апреля, боевики трижды нарушали достигнутые договоренности о прекращении огня:
- в районе населенного пункта Пивденное оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов 82-го калибра;
- дважды вражеские беспилотники пересекали линию разграничения.
Так, в районе населенного пункта Майорское беспилотники российско-террористических войск осуществили сброс гранат на позиции украинских военных, в результате чего один из военнослужащих получил ранение, несовместимое с жизнью.
Еще двое военных были ранены, их госпитализировали.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, — отмечают в штабе ООС.
Напомним, 12 апреля на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего военного из Черновицкой области.
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