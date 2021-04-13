Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Главком»

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

В районе населенного пункта Майорское от полученных ранений погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 13 апреля, боевики трижды нарушали достигнутые договоренности о прекращении огня:

в районе населенного пункта Пивденное оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов 82-го калибра;

дважды вражеские беспилотники пересекали линию разграничения.

Так, в районе населенного пункта Майорское беспилотники российско-террористических войск осуществили сброс гранат на позиции украинских военных, в результате чего один из военнослужащих получил ранение, несовместимое с жизнью.

Еще двое военных были ранены, их госпитализировали.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, — отмечают в штабе ООС.

Напомним, 12 апреля на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего военного из Черновицкой области.