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Ракурс
Метрополитен-музей. Фото: Ракурс

Метрополитен-музей появился на новом дудле — чем известен (ФОТО)

13 апр 2021, 10:16
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Метрополитен-музей, находящийся в Нью-Йорке, США, появился на главной странице поисковика Google (Гугл). Компания посвятила дудл 151 годовщине основания всемирно известного музея.

Это четвертый по посещаемости и четвертый по площади музей в мире. Изображение музея с самыми известными экспонатами появилось на главной странице поисковика Google сегодня, 13 апреля.

Дудл Метрополитен-музея. Скриншот: РакурсМузей искусств Метрополитен (Metropolitan Museum of Art) был основан в далеком 1870 году группой американских бизнесменов, художников и мыслителей того времени, которые стремились сохранить мировое искусство потомкам. В основу музея легли три частные коллекции — 174 произведения европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена.

В апреле 2013 года коллекционер Леонард Лаудер пожертвовал музею свою коллекцию из 78 произведений кубизма, в том числе 33 работы Пикассо. А уже в феврале 2017 года музей сделал общедоступными 375 тыс. оцифрованных изображений художественных работ из своей коллекции.

Сейчас в Метрополитен-музее представлены такие исторические артефакты:

  • Византийская мозаика 500−550 лет
  • Гобелены с единорогами позднего Средневековья;
  • Доспехи немецкого императора Фердинанда I XVI века;
  • Сложная традиционное платье из бисера индейского племени лакота из группы племен сиу;
  • Картина «Автопортрет» Сэмюэля Джозефа Брауна-младшего с 1940-х.

Неофициальным талисманом Метрополитен-музея является голубой керамический бегемот эпохи Среднего царства Древнего Египта по прозвищу «Уильям».


Автор дудла Эрих Наглер заявил, что из-за пандемии многие скучают по музеям и посещению культурных мероприятий, поэтому решил создать этот необычный анимированный дудл для того, чтобы подарить людям возможность встречи лицом к лицу с предметами искусства.

Напомним, ранее мы сообщали, что профилактика COVID-19 стала темой нового дудла от компании-разработчика известного поисковика Google (Гугл), который появился на главной странице поисковика 6 апреля. Таким образом компания решила напомнить о необходимости носить маски, и соблюдать карантин.

Источник: Ракурс


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