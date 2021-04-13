Метрополітен-музей. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n153159-metropoliten-muzey-z-yavyvsya-na-novomu-dudli-chym-vidomyy-foto.html

Ракурс

Метрополітен-музей, що знаходиться в місті Нью-Йорк, США, з’явився на головній сторінці пошуковика Google (Гугл). Компанія присвятила дудл 151 річниці заснування всесвітньо відомого музею.

Це четвертий за відвідуваністю та четвертий за площею музей у світі. Зображення музею з найвідомішими експонатами з’явилося на головній сторінці пошуковика Google сьогодні, 13 квітня.





Музей мистецтв Метрополітен (Metropolitan Museum of Art) був заснований у далекому 1870 групою американських бізнесменів, художників та мислителів того часу, які прагнули зберегти світове мистецтво нащадкам. В основу музею лягли три приватні колекції — 174 твори європейського живопису, серед яких були твори Халса, Ван Дейка, Тьєполо й Пуссена.

У квітні 2013 року колекціонер Леонард Лаудер пожертвував музею свою колекцію із 78 творів кубізму, у тому числі 33 роботи Пікассо. А вже в лютому 2017 року музей зробив загальнодоступними 375 тис. зацифрованих зображень художніх робіт зі своєї колекції.

Наразі в Метрополітен-музеї представлені такі історичні артефакти:

Візантійська мозаїка 500−550 років;

Гобелени з єдинорогами пізнього Середньовіччя;

Обладунки німецького імператора Фердинанда I XVI століття;

Складна традиційна сукня з бісеру індіанського племені лакота з групи племен сіу;

Картина «Автопортрет» Семюеля Джозефа Брауна-молодшого з 1940-х.

Неофіційним талісманом Метрополітен-музею є блакитний керамічний бегемот епохи Середнього царства Давнього Єгипту на прізвисько «Вільям».

Автор дудла Еріх Наглер заявив, що через пандемію багато людей сумують за музеями та відвідуванням культурних заходів, тому вирішив створили цей незвичайний анімований дудл для того, аби подарувати людям можливість зустрічі віч-на-віч із предметами мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що профілактика COVID-19 стала темою нового дудла від компанії-розробника відомого пошуковика Google (Гугл), який з’явився на головній сторінці пошуковика 6 квітня. У такий спосіб компанія вирішила нагадати про необхідність носити маски та дотримуватися карантинних обмежень.