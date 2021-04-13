Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Главком»

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

В районі населеного пункту Майорське від отриманих поранень загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 13 квітня, бойовики тричі порушували досягнуті домовленості про припинення вогню:

в районі населеного пункту Південне окупанти обстрілювали позиції українських військових з мінометів 82-го калібру;

двічі ворожі безпілотники перетинали лінію розмежування.

Так, в районі населеного пункту Майорське безпілотники російсько-терористичних військ здійснили скидання гранат на позиції українських військових, в результаті чого один з військовослужбовців отримав поранення, несумісне з життям.

Ще двох військових було поранено, їх госпіталізували.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, — зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, 12 квітня на Донбасі ворожа куля обірвала життя 24-річного військового з Чернівецької області.