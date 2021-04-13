Украина получила официальную ноту от Молдовы за похищение Чауса. Фото: Фокус

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Министерство иностранных дел Молдовы обратилось с официальным запросом о снятии дипломатического иммунитета с военного атташе посольства Украины в Кишиневе Сергея Сметанюка, потому что якобы именно на его автомобиле вывезли в Украину похищенного экс-судьи Николая Чауса.

Молдавское дипломатическое ведомство 9 апреля направило послу Украины Марку Шевченко ноту с соответствующей просьбой. Также Молдова просит дать согласие на обыск автомашины Сметанюка, потому что следствие считает, что вывозили Чауса на машине военного атташе. Об этом 12 апреля сообщил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на сообщение посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По информации Бутусова, государственный секретарь Молодовы Думитру Соколан заявлял, что в течение недели президент Молдовы Майя Санду пыталась переговорить с президентом Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать.

В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы помочь президенту Молдовы, — говорится в сообщении.



Напомним, 5 апреля министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что по делу бывшего судьи Николая Чауса задержали первого подозреваемого. Также правоохранители установили транспортные средства, на которых передвигались предполагаемые похитители.