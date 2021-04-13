Львів планує послабити карантин — деталі. Фото: УП

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Карантин у Львові можуть послабити, якщо кількість хворих на коронавірус зменшиться або принаймні не зростатиме.

Упродовж наступних днів спостерігаємо за динамікою захворювання та госпіталізацій. В четвер розглянемо можливість відновлення роботи промислових ринків, літніх терас та офлайн-навчання у початковій школі, — повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що мобільні бригади в місті починають вакцинувати працівників стратегічних підприємств, закладів торгівлі та ринків, закладів харчування, банків та поштових відділень. Наразі щеплення роблять препаратом CoviShield виробництва AstraZeneca.

Знаю, що в соцмережах є багато розмов про неефективність чи навіть шкідливість цієї вакцини. Але всі ці заяви не є підтвердженими та більше схожі на бажання покритикувати чи просто посперечатись, — сказав мер.

Садовий розповів, що його мама нещодавно теж вакцинувалися цим препаратом.

Мамі зателефонував сімейний лікар і запропонував отримати вакцину. Минуло вже декілька тижнів після щеплення, почуває вона себе чудово. Хоча в перший день після вакцинації трохи боліла голова. Медики кажуть, що це нормально, — сказав мер.



Як відомо, через спалах коронавірусу Львів пішов на карантин 19 березня. У місті не працюють ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спеціальних перевезень. Через порушення карантину в місті вже закрили низку закладів.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі продовжили термін дії жорсткого карантину до 30 квітня через стрімке поширення коронавірусу.