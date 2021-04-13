Курс біткоїна. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153174-bitkoyin-znovu-dosyag-istorychnogo-maksymumu-skilky-koshtuie-kryptovaluta-infografika.html

Ракурс

Курс біткоїну продовжує шалено зростати та бити всі рекорди. Вартість кріптовалюти станом на 13 квітня 2021 року досягла позначки 62,5 тис.

Це новий історичний максимум. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.





Повідомляється, що під час торгової сесії біткоїн виріс майже на 3%, його вартість станом на 11.00 за київським часом досягла позначки 62,513 дол. Вартість валюти побила черговий рекорд.





Зазначимо, що до цього, 10 квітня, біткоїн намагався встановити новий історичний рекорд, але зростання валюти зупинився на позначці 61,600 дол.

За рік валюта зросла в ціні більш ніж удвічі на тлі визнання її як засобу платежу та інвестиції, а також стала привабливою для інвесторів, що шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що криптовалюта біткоїн до кінця року може різко зрости. У найближчі дев’ять місяців вартість однієї монети біткоїна може досягти 400 тис. дол. Такі висновки зробив стратег видання Bloomberg Майк Макглоун, порівнявши поточне положення на ринку з ситуацією у 2013 і 2017 роках, коли курс найпопулярнішої криптовалюти досягав піків.