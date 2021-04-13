Волонтерку, яка допомагала військовим, зґвалтували та вбили в Нікополі. Фото: Новинарня

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Вбивство волонтерки Анжели Мончинської сталося в місті Нікополь на Дніпропетровщині.

51-річну жінку 12 квітня о 5.40 доправили в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями, внаслідок яких вона померла. Про це інформують у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці не називають прізвище померлої, однак «Нікопольська правда» пише, що це Мончинська. За даними видання, жінка працювала адміністраторкою в підпільному гральному клубі.

Охоронець цього закладу напав на неї, зґвалтував і забрав гроші з каси, а щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив приміщення.

За підозрою в заподіянні травм поліція затримала 25-річного чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Мончинська багато років допомагала українським військовослужбовцям: їздила на фронт, привозила їм продукти та необхідні речі. Жінку нагородили медаллю «За вірність українському народу».

Нагадаємо, раніше в селі Старі Кодаки, що поблизу Дніпра, знайшли спалений автомобіль Toyota Highlander із людськими останками. Підозрюють, що тіло може належати 42-річному місцевому підприємцю та волонтеру Анатолію Міщенку, який мав активну проукраїнську позицію.