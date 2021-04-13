Радіоактивну воду з пошкодженої АЕС «Фукусіма» вирішили злити в океан, риболови протестують

Під час аварії на АЕС «Фукусіма», фото: ERR

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Уряд Японії остаточно вирішив злити в океан радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма», на якій в результаті масштабного землетрусу і цунамі у 2011 році сталася аварія.

Проте розпочнеться скидання води лише через два роки, повідомляє NHK.

Цей процес відбуватиметься під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке підтримує план уряду Японії.

Це крок, якого ми не можемо уникнути, щоб здійснити регіональну реконструкцію та виведення АЕС з експлуатації, — наголосив прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суґа.

Чиновник запевнив, що скидання води відбудеться лише коли буде забезпечено безпеку цього процесу.

Вода на пошкодженій АЕС використовується для охолодження розплавленого ядерного палива. Вона змішується з дощем і підземними водами, що стікають у пошкоджені корпуси реакторів, накопичуючись зі швидкістю 140 тонн на день.

Хоча на об'єкті є достатньо резервуарів, щоб вмістити близько 1,37 млн т стічних вод, зайнято вже 90% з них. Залишок, як очікується, заповниться десь наступного року.

Вода проходить процес обробки з метою видалення більшої частини радіоактивного матеріалу, проте в ній все ще залишається радіоактивний тритій — важкий ізотоп водню, який у природі майже не трапляється і вважається шкідливим для людини в дуже великих дозах.

Концентрація тритію буде розбавлена і наближена до норм Світової організації охорони здоров’я щодо питної води.

Водночас профспілки риболовної галузі Японії вже висловили невдоволення таким рішенням. У відповідній заяві керівник Національної федерації асоціацій рибних кооперативів Японії Кіші Хіросі зазначає, що йому «надзвичайно прикро», що уряд прийняв цей план, хоча він під час недавньої зустрічі з прем'єром повідомив тому про категоричну незгоду з таким рішенням.

У цій заяві рішення уряду називається «абсолютно неприйнятним» і зазначається, що національна федерація буде і надалі твердо протистояти плану скидання води.

Нагадаємо, у 2019 році в постраждалих внаслідок аварії на «Фукусімі» районах поновили вирощування рису.