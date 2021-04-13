Радиоактивную воду из поврежденной АЭС «Фукусима» решили слить в океан, рыболовы протестуют

Во время аварии на АЭС «Фукусима», фото: ERR

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Правительство Японии окончательно решило слить в океан радиоактивную воду из АЭС «Фукусима», на которой в результате масштабного землетрясения и цунами в 2011 году произошла авария.

Однако начнется сброс воды только спустя два года, сообщает NHK.

Этот процесс будет происходить под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое поддерживает план правительства Японии.

Это шаг, которого мы не можем избежать, чтобы осуществить региональную реконструкцию и вывод АЭС из эксплуатации, — подчеркнул премьер-министр страны Йосихиде Суґа.

Чиновник заверил, что сброс воды произойдет лишь когда будет обеспечена безопасность этого процесса.

Вода на поврежденной АЭС используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. Она смешивается с дождем и подземными водами, стекающими в поврежденные корпуса реакторов, накапливаясь со скоростью 140 тонн в день.

Хотя на объекте достаточно резервуаров, чтобы вместить около 1,37 млн т сточных вод, занято уже 90% из них. Остаток, как ожидается, заполнится где в следующем году.

Вода проходит процесс обработки с целью удаления большей части радиоактивного материала, однако в ней все еще остается радиоактивный тритий — тяжелый изотоп водорода, который в природе почти не встречается и считается вредным для человека в очень больших дозах.

Концентрация трития будет разбавлена ​​и приближена к нормам Всемирной организации здравоохранения относительно питьевой воды

В то же время профсоюзы рыболовной отрасли Японии уже выразили недовольство таким решением. В заявлении руководитель Национальной федерации ассоциаций рыбных кооперативов Японии Киши Хироси отмечает, что ему «крайне прискорбно», что правительство приняло этот план, хотя он во время недавней встречи с премьером сообщил тому о категорическом несогласии с таким решением.

В этом заявлении решение правительства называется «абсолютно неприемлемым» и отмечается, что национальная федерация будет и впредь твердо противостоять плану сброса воды.

Напомним, в 2019 году в пострадавших вследствие аварии на «Фукусиме» районах возобновили выращивание риса.