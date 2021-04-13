«Укрзализныця» временно отменила рейсы в западные регионы. Фото: railinsider.com.ua

https://racurs.ua/n153171-ukrzaliznycya-vremenno-otmenila-reysy-v-zapadnye-regiony.html

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Расписание движения поездов «Укрзализныци» претерпело изменения.

Железнодорожники временно сократили количество рейсов по отдельным направлениям из-за низкого спроса, а также добавили в расписание три дополнительных поезда перед летним сезоном. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что из-за низкого спроса на перевозки во время карантина, было принято решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля — № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11−25 апреля — 2%);

с 13 апреля — № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля — менее 1%);

с 14 апреля — № 243/244 Киев-Рахов (11 вагонов с 18, населенность с 11 по 25 апреля — 7%).

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

№ 773/774 Киев-Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели;

№ 781/782 Киев-Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

В «Укрзализныце» убеждают, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно возобновлять рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону.

Кроме того, уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от ситуации с COVID-19 в стране. Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь, № 119/120 Львов-Запорожье, № 719/720 Харьков-Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная-Киев (по четным дням недели).

Напомним, с 11 апреля из-за улучшения эпидемиологической ситуации возобновили курсирование ряда поездов дальнего сообщения в Закарпатскую область.