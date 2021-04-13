«Укрзалізниця» тимчасово скасувала рейси в західні регіони. Фото: railinsider.com.ua

https://racurs.ua/ua/n153171-ukrzaliznycya-tymchasovo-skasuvala-reysy-v-zahidni-regiony.html

Ракурс

Розклад руху поїздів «Укрзалізниці» зазнав змін.

Залізничники тимчасово скоротили кількість рейсів за окремими напрямками через низький попит, а також додали до розкладу три додаткові потяги перед літнім сезоном. Про це 13 квітня повідомили в прес-службі УЗ.

Зазначається, що через низький попит на перевезення під час карантину, було прийняте рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до західної України:

з 13 квітня — № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11−25 квітня — 2%);

з 13 квітня — № 5/6 Ужгород-Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня — менше 1%);

з 14 квітня — № 243/244 Київ-Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня — 7%).

Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ-Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ-Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

В «Укрзалізниці» переконують, що моніторять пасажиропотік на щоденній основі і готові миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону.

Крім того, вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їх призначення залежатиме від ситуації з COVID-19 в країні. Так, вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків-Маріуполь, № 119/120 Львів-Запоріжжя, № 719/720 Харків-Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна-Київ (по парних днях тижня).

Нагадаємо, з 11 квітня через поліпшення епідеміологічної ситуації відновили курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області.