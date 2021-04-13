Королева. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n153170-traurna-koroleva-ielyzaveta-ii-vidmovytsya-vid-samostiynyh-vizytiv-pislya-smerti-cholovika.html

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Єлизавета II відмовиться від самостійних робочих візитів після раптової смерті свого чоловіка принца Філіпа.

Під час візитів 94-річну королеву Великої Британії супроводжуватимуть старші члени королівської родини. Про це повідомляє Daily Mail.

Відомо, що наразі Букінгемський палац і члени королівської сім’ї докладають усіх зусиль, щоби забезпечити королеву Єлизавету II якомога більшою підтримкою після смерті принца Філіпа.

Тепер старші члени королівської сім’ї супроводжуватимуть королеву під час усіх її публічних виходів. Так, головними супроводжувачами королеви стануть принц Уельський Чарльз і його дружина Камілла, герцогиня Корнуолльська, герцог і герцогиня Кембриджські, принц Вільям та Кейт Міддлтон, граф і графиня Вессекські та принцеса Анна.

У Букінгемському палаці повідомляють, що королева планує повернутися до виконання обов’язків після того, як закінчиться двотижневий офіційний траур. Тобто це відбудеться 22 квітня, на наступний день після її 95-річчя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський принц Вільям, герцог Кембриджський, старший син принца Чарльза та його першої дружини принцеси Діани, вшанував пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II, опублікувавши зворушливе фото принца Філіпа з його правнуком, принцом Джорджем.