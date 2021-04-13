Путін закрив польоти до Туреччини після візиту Зеленського до Ердогана

https://racurs.ua/ua/n153169-putin-zakryv-poloty-do-turechchyny-pislya-vizytu-zelenskogo-do-erdogana.html

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Росія повністю зупинила чартерні і регулярні авіарейси до Туреччини. За словами віцепрем'єр Росії Тетяни Голікової, таке обмеження на перельоти діятиме до 1 червня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ми прийняли рішення обмежити регулярне і чартерне авіасполучення, здійснюване з російських міжнародних аеропортів в аеропорти Турецької республіки і в зворотному напрямку, з 15 квітня по 1 червня, — цитує слова Голікової «Інтерфакс»

Між Москвою та Стамбулом все ж залишили кілька рейсів. Вони будуть виконуватися дввічі на тиждень і призначені для того, щоб забрати тих російських туристів, яких таке рішення Кремля застало на відпочинку в Туреччині. Також російським авіакомпаніям дозволили виконувати авіарейси, пов’язані з будівництвом АЕС «Аккую», яку Росія будує на південному узбережжі Туреччини у провінції Мерсін.

Втім, російські туристи, які зараз знаходяться в Туреччині, опинились в складні ситуації. В Ростуризмі заявили, що не будуть їх евакуювати, а значить в них залишається єдиний вихід — потрапити на один із двох дозволених рейсів, щоб повернутися додому.

А тим росіянам, які купили тури до 1 червня, Ростуризм порадив змінити напрямок відпочинку.

Таке рішення про зупинку авіаперельотів Кремль прийняв через кілька днів після поїздки президента України Володимира Зеленського до Туреччини та зустрічі його з Реджепом Єрдоганом. На цій зустрічі Ердоган черговий раз заявив, що не визнає анексію Криму.

Нагадаємо, що зустріч лідерів України і Туреччини відбулась 10 квітня, а вже через день, 12 квітня, Росія заявила про зупинку перельотів до Туреччини.

Втім, в Кремлі вже встигли заявити, що рішення зупинити авіапольоти до Туреччини не пов’язане з візитом Зеленського в цю країну. За словами прессекретаря Путіна Пєскова, це було зроблено через тривожну епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, Зеленський дав запит на розмову з Путіним, але відповіді не отримав. Натомість Пєсков заявив, що не бачив жодних запитів про переговори й нічого не знає про це.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса має таку думку щодо рішення Росії припинити польоти до Туреччини: