Путин закрыл полеты в Турцию после визита Зеленского к Эрдогану

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Ракурс

Россия полностью остановила чартерные и регулярные авиарейсы в Турцию. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, такое ограничение на перелеты будет действовать до 1 июня. Об этом сообщают российские СМИ.

Мы приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое с российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении, с 15 апреля по 1 июня, — цитирует слова Голиковой «Интерфакс»

Между Москвой и Стамбулом все же оставили несколько рейсов. Они будут выполняться два раза в неделю и предназначены для того, чтобы забрать тех российских туристов, которых такое решение Кремля застало на отдыхе в Турции. Также российским авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы, связанные со строительством АЭС «Аккую», которую Россия строит на южном побережье Турции в провинции Мерсин.

Впрочем, российские туристы, которые сейчас находятся в Турции, оказались в сложной ситуации. В Ростуризме заявили, что не будут их эвакуировать, а значит у них остается единственный выход — попасть на один из двух разрешенных рейсов, чтобы вернуться домой.

А тем россиянам, которые купили туры до 1 июня, Ростуризм посоветовал сменить направление отдыха.

Такое решение об остановке авиаперелетов Кремль принял через несколько дней после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и встречи его с Реджепом Эрдоганом. На этой встрече Эрдоган очередной раз заявил, что не признает аннексию Крыма.

Напомним, что встреча лидеров Украины и Турции состоялась 10 апреля, а уже через день, 12 апреля, Россия заявила об остановке перелетов в Турцию.

Впрочем, в Кремле уже успели заявить, что решение остановить авиаполеты в Турцию не связано с визитом Зеленского в эту страну. По словам пресс-секретаря Путина Пескова, это было сделано из-за тревожной эпидемиологической ситуации.

Напомним, Зеленский дал запрос на разговор с Путиным, но ответа не получил. Вместо этого Песков заявил, что не видел никаких запросов о переговорах и ничего не знает об этом.

У инвестиционного банкира и блогера Сергея Фурсы такое мнение по поводу решения России прекратить полеты в Турцию: