Россия встречает корабли США возле Крыма воинственными заявлениями. Фото: РБК

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Американские военные корабли в Черном море играют на нервах Российской Федерации.

В Москве хотят, чтобы флот США держался подальше от Крыма и Черноморского побережья. Действия этих кораблей в Черное море россияне считают провокациями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится, — уверен чиновник.

Рябков добавил, что маневры американского флота за тысячи километров от пунктов базирования «всегда являются инструментом геополитики».

Между тем" Интерфакс-Украина" пишет, что в Черное море направляются американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Корабли ВМС США, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны «Иджис» уже прошли пролив Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря. Ожидается, что эсминцы войдут в Черное море 14 или 15 апреля и пробудут там до 4−5 мая.

Напомним, ранее в Черном море работал американский ракетный эсминец Thomas Hudner, который проводил в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Таким образом была проведена операция по поддержке партнеров по НАТО.