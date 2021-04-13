Первое после карантина заседание Рады началось с демарша ОПЗЖ и «Батькивщины»

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В Верховной Раде 13 апреля началась новая пленарная неделя, но две фракции вышли из сессионного зала. Демарш устроили нардепы фракций «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины».

В ОПЗЖ заявили, что не понимают смысла работать, «пока не рассмотрят законопроекты по снижению тарифов». В парламенте выступил по этому поводу Олег Колтунович.

Он сказал, что в экономике и социальной сфере катастрофа, госдолг растет, а Рада не собирается по этому поводу. По его мнению, необходимо рассматривать прежде всего тарифные вопросы.

Нардеп сообщил, что пока Рада будет собираться на внеочередные заседания не для рассмотрения этих вопросов, фракция ОПЗЖ не будет присутствовать в сессионном зале.

В «Батькивщине» сказали, что идут из Рады готовить референдум по земле.

Напомним, что сейчас в Раде продолжают рассмотрение во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

В закон № 2194 внесли несколько тысяч поправок и Рада уже два месяца их рассматривает. Парламент время от времени собирают на внеочередные заседания, чтобы рассматривать другие вопросы. Со второй половины марта до 13 апреля Рада не собиралась на сессионные заседания из-за локдауна в Киеве. Вчера в Раде объявили, что введут кварцование сессионного зала для предотвращения коронавируса.